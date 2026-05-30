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Trágico accidente en Lázaro Cárdenas deja una persona sin vida

Dos vehículos terminaron fuera de la cinta asfáltica tras un fuerte impacto registrado la noche del viernes.

Luis Enrique Cauich

Por Luis Enrique Cauich

30 de may de 2026

2 min

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Habitantes de la zona señalaron que la maleza reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes
Habitantes de la zona señalaron que la maleza reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes / Luis Enrique Cauich

Un fatal accidente de tránsito registrado la noche del viernes en la zona sur del municipio de Lázaro Cárdenas dejó como saldo una persona sin vida y cuantiosos daños materiales.

El fuerte impacto ocurrió alrededor de las 21:50 horas en el tramo carretero que conecta a las comunidades de Valladolid Nuevo y Agua Azul, movilizando a los cuerpos de seguridad y de emergencia.

El incidente no dejó lesionados y únicamente causó congestionamiento vial

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Al arribar al kilómetro 6 de la citada vía, las autoridades policiales localizaron la escena ya acordonada.

En el sitio se encontraron dos vehículos particulares siniestrados entre la maleza y la cinta asfáltica: un Chrysler Voyager blanco, con placas URF-506-N de Quintana Roo, y un Seat Ibiza gris, el cual no portaba placas de circulación.

Aunque los peritajes iniciales no han determinado las causas exactas del percance, habitantes de la zona externaron su preocupación y quejas debido al peligro latente en dicha vialidad.

l levantamiento del cuerpo concluyó durante la madrugada de este sábado
l levantamiento del cuerpo concluyó durante la madrugada de este sábado / Luis Enrique Cauich

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, las carreteras son sumamente angostas y la maleza crecida a los costados reduce drásticamente la vía de rodamiento, lo que limita la visibilidad y el espacio de maniobra para los automovilistas.

Alrededor de las 23:41 horas, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, procedentes de Cancún, arribó al lugar a bordo de una unidad Chevrolet 3500 HD para realizar las diligencias correspondientes.

La menos de edad fue atendida por paramédicos que llegaron al lugar.

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El levantamiento del cuerpo del occiso concluyó a las 00:30 horas del sábado, siendo trasladado al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, las identidades de los involucrados y de la víctima mortal no fueron proporcionadas, por lo que no se ha confirmado si se trataba de residentes de la región.

Finalmente, una grúa particular se encargó del remolque y traslado de los automóviles dañados al corralón municipal. Las autoridades concluyeron los trabajos de campo e investigación en el sitio a las 01:35 horas del sábado, reabriendo por completo la circulación en la zona.

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