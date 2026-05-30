Conductor choca contra semáforo y huye en colonia de Ciudad del Carmen

Daños materiales de consideración y afectaciones momentáneas al tránsito vehicular fue el saldo de un accidente registrado durante la madrugada en la colonia Camaroneros, donde el conductor de una camioneta particular perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra un semáforo, para posteriormente darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Periférica Norte, en el cruce con la calle 33-A, cuando el conductor de una camioneta Renault Duster color negro, con placas de circulación DHZ-849-C del estado de Campeche, circulaba por la zona y, por causas que aún se investigan, perdió el control del volante, proyectándose de frente contra la estructura metálica del semáforo.

El fuerte impacto ocasionó cuantiosos daños tanto a la unidad como a la infraestructura municipal, además de generar ligeras afectaciones a la circulación vehicular mientras se realizaban las labores correspondientes por parte de las autoridades.

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De acuerdo con testigos, tras la colisión la camioneta quedó severamente averiada y ya no pudo ser encendida nuevamente. Ante esta situación, el conductor descendió de la unidad y emprendió la huida a pie, logrando avanzar varios metros antes de abordar un taxi y retirarse del lugar con rumbo desconocido.

Minutos después arribaron elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Al no encontrarse el conductor en el sitio, la camioneta fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que dará seguimiento a las investigaciones para localizar al responsable y garantizar el pago de los daños ocasionados.

Finalmente, una grúa fue requerida para retirar la unidad siniestrada y trasladarla al corralón correspondiente. Afortunadamente, el percance no dejó personas lesionadas, reportándose únicamente pérdidas materiales de consideración.