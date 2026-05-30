Lluvia histórica rompe récord de 75 años en Mérida: caen 147.9 mm en unas horas

Mérida registró ayer la lluvia más intensa para un mes de mayo desde que existen mediciones meteorológicas oficiales, luego de que en apenas 24 horas cayeron 147.9 milímetros de agua, fenómeno que provocó inundaciones severas, vehículos averiados, apagones masivos y afectaciones en distintos municipios de Yucatán.

De acuerdo con el Observatorio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el acumulado rompió el récord histórico anterior de 96.4 mm, registrado el 17 de mayo de 2010, y se convirtió en la precipitación más alta documentada para mayo desde 1951.

Noticia Destacada "Sin mariposas en el estómago": Yucatán concentra los cinco tipos de cáncer gastrointestinal en la Península

La magnitud del fenómeno también quedó evidenciada al compararse con el promedio histórico mensual de lluvias en Mérida, que es de 63.9 mm para todo mayo. Es decir, en un solo día cayó más del doble de la lluvia que normalmente se acumula durante ese mes completo.

El temporal afectó principalmente el Centro, Sur y Poniente de Mérida, donde calles enteras quedaron bajo el agua y el tránsito vehicular colapsó durante varias horas.

Desde la madrugada comenzaron lluvias constantes sobre la capital yucateca; sin embargo, la situación se agravó después del mediodía, cuando una intensa tormenta descargó grandes volúmenes de agua en pocos minutos.

Inicia el calvario

Poco después de la una de la tarde, el Centro Histórico comenzó a registrar los primeros encharcamientos severos. Cruces como las calles 60 y 67 quedaron anegados rápidamente y minutos después varias vialidades ya eran prácticamente intransitables.

Una segunda tormenta todavía más intensa agravó las inundaciones y extendió las afectaciones a numerosos sectores de la ciudad.

En avenidas como Jacinto Canek y zonas cercanas a Plaza Las Américas, varios vehículos quedaron varados tras ingresar a áreas con acumulación profunda de agua. Algunos automóviles sufrieron daños mecánicos debido a que el agua alcanzó motores y sistemas eléctricos.

La intensidad del aguacero redujo drásticamente la visibilidad, complicando todavía más la circulación vehicular y peatonal.

Durante la contingencia, una mujer resultó lesionada tras la caída de fragmentos de una marquesina en el Centro Histórico.

Los apagones también se multiplicaron en distintos sectores de la capital yucateca, especialmente en la zona Oriente, donde miles de usuarios permanecieron durante varias horas sin suministro eléctrico.

Inundaciones y apagones tras la mayor lluvia de mayo registrada en Mérida

Afectaciones en el interior

El temporal también provocó afectaciones importantes en municipios como Motul, Dzemul, Cacalchén, Telchac Pueblo y Telchac Puerto, donde se reportaron caída de árboles, calles inundadas y cortes de energía eléctrica.

En la costa yucateca, Progreso fue uno de los municipios más afectados. La estación meteorológica de Yucalpetén registró 88.6 mm de lluvia acumulada, provocando inundaciones en distintos sectores del puerto.

La ciudad no absorbió más

Para el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, especialista de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), las precipitaciones registradas representan el episodio más significativo para finales de mayo desde 2020.

El experto explicó que una vaguada profunda permanece estacionada sobre la Península de Yucatán, favoreciendo lluvias persistentes principalmente sobre el Centro y Poniente del estado.

Datos de estaciones meteorológicas de la UADY, del Comité Hidrometeorológico de Yucatán y del Proyecto Cambio Climático de Yucatán muestran acumulados superiores a 60 milímetros en diversos puntos de Mérida.

“La capacidad de absorción del suelo ya fue rebasada”, advirtió Vázquez Montalvo. “Ha caído demasiada agua en menos de 24 horas”.

Los pronósticos meteorológicos indican que las lluvias continuarán durante el fin de semana y podrían intensificarse entre lunes y martes con la llegada de un nuevo sistema de mal tiempo sobre la Península de Yucatán.