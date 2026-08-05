Hospital Agustín O'Horán de Mérida registra mil 155 cirugías en sus primeros tres meses de operación

A casi tres meses de su inauguración, el Hospital Agustín O'Horán de Mérida consolida su operación como uno de los principales centros médicos del país.

Durante la conferencia matutina encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, la directora del nosocomio, la doctora María Teresa Zapata Villalobos, presentó un balance de los avances alcanzados desde la apertura del complejo el pasado 17 de mayo, considerado el hospital más grande del Sureste de México y de Latinoamérica.

La directora destacó que en este periodo se han fortalecido los servicios médicos y la atención especializada para la población yucateca.

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El hospital opera con 16 quirófanos, amplias áreas de hospitalización y equipos de alta tecnología, entre ellos tomógrafos que actualmente realizan un promedio de 16 estudios diarios para apoyar el diagnóstico oportuno de los pacientes.

En materia de productividad, informó que el área de urgencias ha brindado más de 22 mil atenciones, mientras que la consulta externa acumula 36 mil 827 consultas.

Además, se han realizado mil 155 cirugías en apenas tres meses de funcionamiento, incluyendo la primera cirugía robótica del hospital.

En total, se han efectuado 14 procedimientos robóticos en las especialidades de cirugía general y urología.

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A ello se suman 5 mil estudios diarios de laboratorio clínico y más de 15 mil estudios de imagen, lo que refleja la alta demanda de los servicios médicos.

Respecto al caso de un paciente que recientemente salió del área de urgencias manifestando inconformidad por la atención recibida, Zapata Villalobos señaló que se trató de un hecho aislado y aseguró que ya se reforzaron los protocolos para evitar que una situación similar vuelva a presentarse.

Explicó que se están fortaleciendo los procesos de atención en urgencias, priorizando el uso de tecnología de vanguardia y un trato digno para los usuarios, con el objetivo de mantener una atención médica segura, eficiente y de calidad para toda la población.