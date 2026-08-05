Tormentas eléctricas y calor extremo afectan municipios campechanos

Anegaciones y bochorno en avenidas y calles de la capital campechana dejaron las lluvias y tormentas eléctricas que provoca a su paso por el Estado de Campeche la Onda Tropical 24.

Los pronósticos indican que los municipios más afectados serán Campeche, Champotón, Candelaria y Escárcega, sin descartarse impactos en regiones norte y sur del Estado.

A pesar de las lluvias moderadas a fuertes, el clima se mantiene caluroso, con temperaturas de hasta 40 grados centígrados en diversas zonas del sureste mexicano.

El fenómeno natural generará precipitaciones dispersas pero constantes, mientras que las sensaciones térmicas rebasarán valores máximos por la combinación de humedad y radiación solar.

Noticia Destacada Clima en Campeche hoy 5 de agosto: Onda tropical 24 mantendrá tormentas y calor

Las temperaturas más altas se registraron en Campeche, Seybaplaya, Champotón y Carmen, con máximas de 40 grados y mínimas de 23 a 25.

En Calkiní, Tenabo, Hecelchakán, Dzitbalché, Escárcega y Candelaria, el calor alcanzó 39 grados como máxima, con mínima de 23.

En Hopelchén y Calakmul, la temperatura máxima fue de 38 grados, con mínima de 22.

Se prevé que en Campeche se registren precipitaciones de 5 a 25 milímetros, con valores máximos de 33 a 38 grados y mínimos de 22 a 27, además de vientos del sureste de 10 a 40 km/h.

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam) llamó a la ciudadanía a tomar precauciones y evitar salir de casa en caso de tormenta eléctrica.

Hasta ayer por la tarde se formaron celdas de lluvia en Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán, Tenabo, Campeche, Seybaplaya, Champotón, Escárcega, Candelaria, Carmen y parte de Calakmul.