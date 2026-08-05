Claudia Sheinbaum exige detener a responsables del asesinato de César Gastélum en Culiacán

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió esclarecer el asesinato del creador de contenido César Gastélum, atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 5 de agosto, la mandataria indicó que las autoridades deben identificar y capturar a quienes participaron directamente en el homicidio. Agregó que, si las investigaciones comprueban la existencia de una persona detrás de la agresión, también deberá detenerse al autor intelectual.

Sheinbaum evitó adelantar conclusiones sobre el móvil y llamó a esperar los resultados de las indagatorias. Señaló que el Gabinete de Seguridad federal mantiene comunicación con las autoridades sinaloenses para apoyar la búsqueda de los responsables.

Gastélum fue asesinado la noche del martes 4 de agosto en el estacionamiento de un establecimiento de comida rápida del sector Tres Ríos. Dos personas que viajaban en una motocicleta se aproximaron al sitio y una de ellas disparó contra el joven antes de escapar.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el asesinato de César Gastélum?

La presidenta sostuvo que el caso debe investigarse hasta conocer quién ejecutó el ataque, si alguien lo ordenó y cuál fue la razón del homicidio.

“Evidentemente tienen que detenerse a los autores materiales y, en todo caso, al autor intelectual”, expresó durante la conferencia en Palacio Nacional.

Noticia Destacada Asesinan al influencer César Gastélum durante transmisión en vivo en Culiacán

La mandataria destacó que no debe atribuirse el crimen a una causa determinada sin contar con pruebas. Hasta la mañana de este miércoles no se habían anunciado detenciones ni un móvil confirmado públicamente.

Investigan publicaciones de César Gastélum en redes sociales

El Gabinete de Seguridad informó que una de las líneas de investigación contempla revisar publicaciones realizadas por Gastélum, debido a que algunas contenían referencias a una facción de un grupo delictivo.

Las autoridades aclararon que este elemento forma parte de las hipótesis de trabajo y no constituye una conclusión sobre la causa del asesinato. La investigación deberá determinar si esas menciones tuvieron alguna relación con la agresión o si el ataque respondió a otro motivo.

También se revisan las grabaciones de cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, además de la transmisión que realizaba el influencer y los indicios recuperados en el estacionamiento.

#MañaneraDelPueblo. Confirma la presidenta @Claudiashein que el Gabinete de Seguridad investiga el homicidio del influencer César Gastelum en Culiacán, y se espera detener pronto a los autores materiales del crimen. pic.twitter.com/mEuurHVXWw — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 5, 2026

¿Quién era César Gastélum?

César Gastélum era un creador de contenido sinaloense con más de medio millón de seguidores en TikTok. Compartía videos de humor, dinámicas y escenas relacionadas con la vida cotidiana.

Al momento del ataque estaba acompañado por dos personas y utilizaba ropa similar a la de un repartidor como parte de una transmisión para sus redes sociales. Sus acompañantes no resultaron heridos.

El crimen ocurrió en medio de la violencia que persiste en Culiacán por la disputa entre facciones criminales. Sin embargo, las autoridades no han relacionado oficialmente el homicidio de Gastélum con alguna organización específica.

La Fiscalía de Sinaloa y el Gabinete de Seguridad continuarán con el análisis de videos, publicaciones y testimonios para reconstruir la ruta de los agresores y establecer quién ordenó el ataque.

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