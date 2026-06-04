Piden regular motos acuáticas en Bacalar tras denuncias por muerte de tortugas

La muerte de tortugas presuntamente asociada al tránsito de motos acuáticas en la Laguna de Bacalar reavivó la preocupación entre habitantes y ambientalistas, quienes solicitaron a autoridades estatales y federales revisar e incluso restringir el uso de estas embarcaciones ante los posibles riesgos para la fauna silvestre.

A través de una denuncia difundida en redes sociales, ciudadanos hicieron un llamado a autoridades de Quintana Roo y dependencias federales para atender la situación, al señalar que de manera recurrente son halladas tortugas sin vida en el cuerpo lagunar.

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Según la publicación, estos decesos podrían estar relacionados con la velocidad que alcanzan las motos acuáticas que circulan en la zona, aunque hasta el momento no se presentaron resultados oficiales que confirmen dicha relación.

La inquietud surge en un contexto donde persisten advertencias sobre diversas amenazas para la fauna de Bacalar, entre ellas el crecimiento urbano, la contaminación y actividades que alteran el equilibrio ambiental de la laguna.

Por ello, algunos sectores consideran necesario fortalecer las medidas de vigilancia y protección para las especies que habitan este ecosistema.

El tema también recordó un caso ocurrido años atrás, cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente recibió una denuncia por la muerte de un cocodrilo Moreletii hembra hallado flotando en la Laguna de Bacalar.

En aquel momento circularon versiones en redes sociales que atribuían el deceso a un supuesto impacto provocado por una moto acuática que presuntamente se desplazaba a exceso de velocidad.

Sin embargo, las primeras investigaciones realizadas por las autoridades no permitieron confirmar esa hipótesis.

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Representantes del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo, informaron que el caso fue atendido de manera coordinada con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Procuraduría de Protección al Ambiente estatal y la Dirección de Ecología del municipio de Bacalar.

Detallaron que el ejemplar correspondía a una hembra adulta de casi tres metros de longitud.

Tras su localización, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de El Colegio de la Frontera Sur, en Chetumal, donde especialistas realizarían estudios para determinar con precisión las causas de la muerte.

Actualmente, las recientes denuncias sobre la presunta muerte de tortugas mantienen vigente el debate sobre el impacto que determinadas actividades recreativas podrían generar en la Laguna de Bacalar.