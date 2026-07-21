Nuevo Hospital de Ticul toma forma; IMSS destaca avances del proyecto para el Sur de Yucatán

El nuevo Hospital de Ticul del IMSS continúa dando pasos importantes rumbo a su construcción y se mantiene como uno de los proyectos de salud más esperados para el Sur de Yucatán.

La obra busca ampliar la cobertura de servicios médicos y atender la creciente demanda de atención hospitalaria en esta región del estado.

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Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó sobre los avances del proyecto, el cual forma parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura hospitalaria en Yucatán.

Resaltó que el nosocomio se encuentra próximo a su apertura, sin especificar la fecha en la que comenzará a operar.

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Con el avance de este proyecto, se espera que el Hospital de Ticul contribuya a mejorar la capacidad de atención médica en el sur de Yucatán y se convierta en un punto de referencia para la prestación de servicios especializados.

Una vez en funcionamiento, beneficiará a miles de habitantes de Ticul y municipios cercanos, fortaleciendo la red de salud pública en la entidad.