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Yucatán / Mérida

Inician construcción de dos Centros Comunitarios "México Imparable" en Mérida y Kanasín

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó el arranque de las obras de los nuevos Centros Comunitarios "México Imparable".

Por Redacción Por Esto!

22 de jul de 2026

1 min

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Los Centros Comunitarios "México Imparable" se encontrarán en Mérida y Kanasín
Los Centros Comunitarios "México Imparable" se encontrarán en Mérida y Kanasín / Especial

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Yucatán y en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio inicio a la construcción de dos Centros Comunitarios "México Imparable" en los municipios de Mérida y Kanasín, con el propósito de fortalecer la prevención social mediante espacios dedicados al deporte, la convivencia y el bienestar emocional.

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El arranque de las obras fue encabezado por el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; el subsecretario de Prevención de las Violencias de la SSPC, Miguel Torruco Garza; y el encargado del Centro SICT Yucatán, Pedro Kantún.

Los Centros Comunitarios "México Imparable" contarán con infraestructura destinada a la práctica deportiva, actividades recreativas, culturales y de integración social, además de áreas enfocadas en la atención de la salud emocional y el acompañamiento psicológico.

Las instalaciones estarán diseñadas para atender principalmente a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias.

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Con este proyecto, las autoridades buscan ofrecer espacios seguros que impulsen el desarrollo integral de la población, promuevan estilos de vida saludables, fortalezcan la convivencia comunitaria y contribuyan a prevenir problemáticas sociales mediante actividades enfocadas en el bienestar físico, emocional y la participación ciudadana.

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