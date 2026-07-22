Recuperan en Nuevo Campechito un automóvil con reporte de robo en Tabasco

Un vehículo con reporte de robo vigente en el estado de Tabasco fue localizado y asegurado por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) en la comunidad de Nuevo Campechito, perteneciente al municipio de Carmen.

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De acuerdo con la información oficial, durante un recorrido de vigilancia los agentes ubicaron un automóvil Dodge Attitude color negro con placas de circulación del estado de Tabasco. Al consultar los datos de la unidad, confirmaron que contaba con un reporte de robo vigente.

Tras la verificación, el vehículo fue asegurado por los policías y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones para determinar cómo llegó la unidad al estado y deslindar responsabilidades.