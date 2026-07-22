Livia Brito va a tener que seguir con su proceso por falsedad de declaraciones

Desde hace seis años, la actriz Livia Brito se encuentra en medio de un proceso legal, aunque el panorama no es el mejor para ella, pues los tribunales le han negado un amparo, por lo que el proceso va a seguir.

Se dio a conocer en la información que se ha filtrado, que durante el mes de julio 2026, la justicia no cedió ante las solicitudes de su equipo de abogados, por lo que la actriz sigue vinculada a proceso en la Ciudad de México.

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¿Cuál es la situación legal de Livia Brito?

De acuerdo con la información que se tiene, una jueza federal rechazó el amparo promovido por la defensa de Livia Brito, afirmando que no existen argumentos suficientes para darle la protección de la justicia, esto sería por el cargo de falsedad de declaraciones ante la autoridad.

Por ese motivo, las autoridades han determinado que la fase investigación complementaria va a seguir, esto quiere decir que la representación social y la defensa legal de Livia Brito van a presentar el desahogo de pruebas, para que el juez de control va a definir si el asunto sigue a un juicio oral, donde ya podría determinarse una responsabilidad penal.

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Fue en junio de 2020, cuando comenzaron los conflictos para la actriz, pues un paparazzi, Ernesto Zepeda abordó a Livia Brito y a su entonces pareja sentimental, mientras disfrutaban de las playas de Cancún, Quintana Roo.

Donde la situación terminó en un acto de violencia y terminó con lesiones físicas para el reportero y con su equipo de trabajo dañado.

En sus primeras declaraciones, Livia Brito negó rotundamente haber estado presente en el lugar y negó tener un contacto con el fotógrafo. Tras varias investigaciones, las autoridades abrieron un expediente formal en contra de la actriz.

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