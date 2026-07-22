Directora de la CFE se reuniría con alcaldes de municipios más afectados por los apagones en Yucatán

El Gobierno de Yucatán mantiene una coordinación permanente con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender la problemática de los apagones registrados en distintos municipios del estado, informó el titular de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa Miner, durante la conferencia matutina encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena.

El funcionario explicó que las acciones se enfocan en reforzar la infraestructura eléctrica mediante la atención de las líneas de distribución, las líneas de transmisión y los transformadores, considerados puntos clave para mejorar la estabilidad del suministro.

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Asimismo, señaló que se ha solicitado a la CFE dar prioridad a la reparación y mantenimiento de estos equipos en las zonas con mayores afectaciones.

Como parte de estas acciones, Gamboa Miner anunció que este jueves la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, sostendría una videoconferencia con autoridades de aproximadamente 15 municipios que han registrado el mayor número de interrupciones en el servicio eléctrico, con el objetivo de coordinar estrategias y atender las necesidades más urgentes.

El titular de la Agencia de Energía también destacó que Yucatán avanza hacia la autosuficiencia energética, la cual se prevé alcanzar entre 2027 y 2028 con la conclusión de las obras del gasoducto que conectará Mérida con Valladolid.

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Además, adelantó que en las próximas semanas la presidenta Claudia Sheinbaum regresará al estado para inaugurar la Planta Número 4 de la CFE, infraestructura que fortalecerá la capacidad de generación eléctrica en la entidad.

No obstante, Gamboa Miner reconoció que la problemática de los apagones no se resolverá de manera inmediata.

Advirtió que las interrupciones en el suministro podrían continuar mientras avanzan los trabajos de modernización de la red eléctrica y debido a las condiciones climáticas que afectan la operación del sistema en la entidad.