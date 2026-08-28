Vecinos de la Región 232 bloquearon avenida Rancho Viejo en Cancún por falta de energía eléctrica

La falta de energía eléctrica durante aproximadamente tres días provocó la noche de este viernes una manifestación de vecinos de la Región 232, quienes bloquearon la avenida Rancho Viejo como medida de presión para exigir una solución al problema.

La protesta se concentró sobre la calle 70, en el tramo de la avenida Rancho Viejo comprendido entre Leona Vicario y Niños Héroes, donde los habitantes cerraron la circulación y colocaron diversos objetos sobre la vialidad.

Durante la manifestación, algunos inconformes prendieron fuego a llantas, basura y colchones, provocando columnas de humo y generando la movilización de personal de emergencia ante el riesgo de que las llamas pudieran extenderse.

Los vecinos señalaron que llevan alrededor de tres días sin suministro eléctrico, situación que, aseguraron, comenzó a generar complicaciones en sus viviendas, principalmente por la falta de energía para conservar alimentos y realizar actividades cotidianas.

Ante la falta del servicio, algunas familias tuvieron que recurrir al uso de plantas de luz para intentar mantener el suministro en sus domicilios. Sin embargo, señalaron que esta alternativa resultó insuficiente para enfrentar la interrupción prolongada.

Cansados de permanecer sin electricidad, los habitantes decidieron reunirse la noche de este viernes y bloquear la avenida Rancho Viejo, una de las vialidades utilizadas para conectar distintos puntos de la zona, con la intención de llamar la atención y obtener una respuesta que permitiera restablecer el servicio.

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La concentración provocó afectaciones a la circulación vehicular, por lo que se implementaron desvíos hacia calles alternas para evitar que los automovilistas quedaran atrapados en el punto del bloqueo.

Mientras tanto, personal de emergencia permaneció en el sitio debido a la quema de objetos sobre la avenida, con el objetivo de controlar cualquier conato que pudiera representar un riesgo para los manifestantes, automovilistas o viviendas cercanas.

Horas después, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad comenzaron labores para atender la falla y restablecer el suministro en el sector afectado.

Los habitantes permanecieron atentos a los trabajos y advirtieron que mantendrían la protesta hasta confirmar que el servicio eléctrico quedara restablecido, por lo que la circulación sobre Rancho Viejo continuó afectada durante parte de la noche.

La situación generó un fuerte congestionamiento en los alrededores, mientras personal encargado de la vialidad realizaba maniobras para mantener el tránsito por rutas alternas.