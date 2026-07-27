Embarazada termina hospitalizada tras ser atropellada por una cuatrimoto en Tulum: VIDEO

Una mujer con cinco meses de embarazo fue trasladada a un hospital luego de resultar lesionada en un accidente vial registrado sobre la avenida Mercurio Oriente, antes de llegar a la avenida Cobá, donde una cuatrimoto presuntamente la embistió junto con su esposo.

De acuerdo con información, la pareja caminaba por la zona cuando fue impactada por una conductora de origen extranjero que manejaba una cuatrimoto. Como consecuencia del percance, la mujer presentó una aparente lesión en la rodilla derecha y dolor intenso en el abdomen, por lo que permaneció en el pavimento mientras era auxiliada por familiares y personas que presenciaron los hechos.

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El esposo de la víctima también resultó alcanzado por el vehículo, aunque únicamente sufrió lesiones menores y diversas abrasiones. En el accidente estuvieron involucradas dos cuatrimotos: una era conducida por la presunta responsable y la otra era ocupada por un hombre y una mujer, ambos de origen extranjero.

Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron como primeros respondientes para acordonar el área, controlar la circulación e iniciar las diligencias correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades.

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Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a la mujer embarazada, quien fue inmovilizada y posteriormente trasladada, a petición de sus familiares, al Hospital Costamed para recibir una valoración médica especializada y descartar cualquier afectación en su estado de salud y en el del bebé. Personal de Protección Civil también participó en las labores de apoyo durante la emergencia.