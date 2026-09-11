Santiago Bueno, refuerzo del América no llega a la CDMX por lluvia; su vuelo fue desviado a Cancún

Las intensas lluvias y la tormenta eléctrica registradas este viernes en la Ciudad de México provocaron cambios en la llegada del defensa uruguayo Santiago Bueno, nuevo refuerzo del América para el Apertura 2026. El futbolista no pudo aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y su arribo quedó reprogramado para la madrugada del sábado.

El zaguero sudamericano viajaba en un vuelo procedente de Londres, Inglaterra; sin embargo, las condiciones meteorológicas impidieron el aterrizaje en la capital del país. Tras permanecer un tiempo en espera, la aeronave fue desviada hacia Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con información aeroportuaria, el vuelo podría arribar a la Ciudad de México alrededor de las 02:00 horas de este sábado, siempre que el clima permita las operaciones aéreas sin contratiempos.

A pesar del retraso, América mantiene sus planes para presentar oficialmente a sus refuerzos este sábado, previo al partido ante Cruz Azul. El evento está previsto en el hotel de concentración del equipo azulcrema.

La llegada de Santiago Bueno ha generado expectativa entre la afición americanista, ya que el defensa uruguayo reforzará una de las zonas que el club buscaba apuntalar de cara a la recta final del torneo.