Desaparece militar de la Sedena en Subteniente López de Chetumal; señalan presunto secuestro

Un elemento activo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), identificado como José Luis "N" y comisionado actualmente a la Guardia Nacional, se encuentra desaparecido desde la noche de ayer en el poblado de Subteniente López, luego de que, de acuerdo con versiones preliminares, habría sido privado de la libertad

Esto motivó el despliegue de un amplio operativo de búsqueda y localización con la participación de distintas corporaciones de seguridad.

Según la información recabada por elementos de mando, los hechos se ubicarían alrededor de las 21:30 horas del jueves, cuando el militar, comisionado con base en la aduana de Chactemal, habría acudido al referido poblado con la finalidad de visitar a su pareja sentimental, quien reside en esa localidad.

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Un grupo de hombres se llevó al militar esposado, para posteriormente regresar por el vehículo particular en el que se conducía, un automóvil Jetta de color gris, con el que finalmente se retiraron con rumbo desconocido.

Diversas corporaciones iniciaron un intenso operativo de búsqueda y localización del elemento castrense. En el dispositivo participan elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Dirección de Tránsito, la Policía Municipal, la Secretaría de Marina (SEMAR), binomios caninos (K9), así como personal de la propia Sedena y de la Guardia Nacional, que de manera conjunta llevan a cabo las labores de rastreo tanto en el interior del poblado de Subteniente López como en las inmediaciones cercanas.

Hasta el momento la búsqueda del elemento de la Sedena continúa arrojando resultados negativos, sin que se tenga certeza sobre su ubicación ni sobre la identidad o el paradero de los presuntos responsables de haberlo privado de la libertad.