Empresarios del sur analizan contender por cargos públicos en Chetumal ante desaceleración económica

La iniciativa privada del sur del estado analiza la posibilidad de contender por cargos de elección popular en el municipio de Othón P. Blanco, incluyendo la presidencia municipal, regidurías y diputaciones. La medida busca integrar una visión de generación de riqueza y desarrollo productivo en la administración pública local para enfrentar la desaceleración económica de la región, según informó Josué Osmany Palomo Hoil, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chetumal.

El dirigente patronal señaló que la participación del gremio empresarial en las plataformas políticas dependerá de contar con espacios efectivos de decisión. Indicó que la propuesta del sector privado busca complementar los programas sociales con esquemas que fomenten la inversión y el crecimiento económico, condicionando su integración a puestos donde exista capacidad real de voto y toma de decisiones.

El pronunciamiento se da en un contexto donde el sector productivo reporta una recesión económica en el sur de Quintana Roo, derivada del freno en proyectos de inversión privada como el complejo Perfect Day en Mahahual, situación que ha detenido la llegada de nuevos capitales a la zona.

De acuerdo con el balance de Coparmex, entre el 30 y el 40 por ciento de las empresas locales pertenecientes a giros como hotelería, restaurantes, construcción y proveeduría han recurrido a ajustes operativos, tales como la migración fiscal al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), reducción de personal o el cierre de establecimientos para afrontar compromisos financieros de fin de año.

El reporte gremial contabiliza al menos 100 empresas afectadas en la zona sur y proyecta que un 20 por ciento adicional de los comercios formales restantes podría suspender operaciones en lo que resta del año. Esta coyuntura ha generado un incremento en el comercio informal, ante lo cual el organismo solicitó a las autoridades regularizar las condiciones de competencia mediante la aplicación de requisitos legales uniformes.

Como alternativa de reactivación a corto plazo, el sector privado identificó la ejecución de aproximadamente 400 millones de pesos presupuestados en obra pública y licitaciones de proveeduría por parte de los gobiernos estatal y municipal, solicitando que la asignación de contratos priorice a las empresas locales establecidas que cumplan con los marcos normativos.