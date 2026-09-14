Gobernadora de Morelos promete justicia por asesinato de Claudia Tacoronte y se reúne con cónsul de España

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, aseguró que las autoridades estatales trabajan para localizar al responsable del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En un mensaje, la mandataria estatal expresó sus condolencias a familiares, amistades y compañeros de la joven, y afirmó que desde el primer momento el Gobierno de Morelos da seguimiento al caso.

“Estoy segura que vamos a dar con el responsable y vamos a hacer justicia”, señaló González Saravia.

Morelos mantiene coordinación con Fiscalía y Consulado de España

La gobernadora informó que existe comunicación directa con la Fiscalía General del Estado de Morelos y con representantes diplomáticos de España en México.

Como parte de ese seguimiento, González Saravia recibió este lunes 14 de septiembre en el Palacio de Gobierno de Cuernavaca al cónsul español Marcos Rodríguez Cantero, a quien proporcionó información relacionada con el avance de las investigaciones.

Tacoronte Aguilera era estudiante de la Universidad de Granada y cursaba una estancia de movilidad académica en la UAEM.

Fiscalía investiga el caso bajo protocolo de feminicidio

La Fiscalía de Morelos mantiene abierta una investigación bajo el protocolo de feminicidio, mientras busca establecer las circunstancias exactas del crimen y determinar si existieron razones de género.

De acuerdo con el fiscal estatal, Fernando Blumenkron, los hechos ocurrieron el sábado 12 de septiembre en la Casa de la Cultura de Cuautla.

Las primeras versiones señalan que la joven fue atacada con un arma blanca en un presunto intento de asalto, aunque hasta ahora la Fiscalía no ha descartado ninguna línea de investigación.

REITERA GOBERNADORA MARGARITA GONZÁLEZ SARAVIA RESPALDO INSTITUCIONAL ANTE FEMINICIDIO DE ESTUDIANTE ESPAÑOLA* pic.twitter.com/7r1vgVShCw — Edmundo Salgado (@EdmundoSalgado5) September 14, 2026

UAEM exige investigación exhaustiva

Tras el crimen, la UAEM expresó su “profunda indignación” y pidió una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género.

El caso también ha generado seguimiento por parte de autoridades españolas, mientras los gobiernos de México y Morelos mantienen contacto con el Consulado de España para brindar apoyo a la familia y acompañar las diligencias.

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