Jóvenes campechanos aprueban operativos de Mochila por la Paz

La implementación del operativo ‘Mochila por la Paz’, antes denominado ‘Mochila Segura’, en planteles de Educación Básica —preescolar, primaria y secundaria— es considerada positiva por autoridades juveniles de Campeche, al estimar que esta estrategia puede contribuir a prevenir conductas ilícitas y situaciones de riesgo dentro de las instituciones.

El director general del Instituto de la Juventud de Campeche (Injucam), Guillermo Novelo Oreza, señaló que revisar las pertenencias de los estudiantes, como se hacía anteriormente, puede ayudar a evitar accidentes y el ingreso de objetos que representen un peligro para la comunidad escolar, siempre que el procedimiento se realice con respeto.

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Recordó que existen antecedentes registrados en otros Estados y países, donde alumnos han ingresado armas de fuego o instrumentos punzocortantes a los planteles, derivando en tiroteos, agresiones y otros hechos de violencia. Por ello, consideró que

las acciones preventivas son necesarias para reducir riesgos, así como para evitar que sustancias u objetos que puedan afectar la salud y seguridad de los estudiantes lleguen a las aulas.

No obstante, Novelo Oreza subrayó que la estrategia debe estar claramente defi nida y aplicarse bajo protocolos que garanticen los derechos humanos, particularmente porque se trata de niñas, niños y adolescentes. La revisión deberá efectuarse de manera respetuosa y sin prácticas que vulneren la dignidad o integridad.

Agregó que la prevención no debe limitarse a la inspección de mochilas, sino complementarse con orientación y acompañamiento. Explicó que el organismo mantiene acercamientos con jóvenes mediante charlas como ‘Hablemos de Nosotros’, en las que se abordan temas de salud mental, salud sexual, adicciones y prevención de la violencia.

Ante el incremento del consumo de sustancias entre jóvenes, destacó que la prevención constituye una herramienta fundamental para evitar que las problemáticas lleguen a convertirse en conductas de mayor riesgo.

En cuanto a la atención, Novelo Oreza informó que el Injucam brinda entre 500 y mil atenciones mensuales a jóvenes, a través plá- ticas, asesorías y acompañamientos de distintas problemáticas.

Aunque durante el periodo vacacional disminuyó la actividad debido al cierre temporal de las escuelas, el funcionario indicó que, con el regreso a clases, se retoma el trabajo preventivo en los planteles, con el objetivo de fortalecer entornos seguros para las juventudes campechanas