Morena designa a Beatriz Mojica como coordinadora en Guerrero rumbo a las elecciones de 2027

Morena presentó a la senadora Beatriz Mojica como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, una posición que la coloca como referente del partido rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante el acto, Mojica estuvo acompañada por representantes de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En cambio, no hubo presencia del Partido del Trabajo (PT), situación que abre la posibilidad de que esa fuerza política defina una ruta propia para los próximos comicios.

La senadora afirmó que asume la responsabilidad con un llamado a la unidad interna y al trabajo territorial.

Beatriz Mojica llama a mantener unidad en Morena

En su mensaje, Mojica reconoció a quienes participaron en el proceso interno y sostuvo que la designación no representa un triunfo personal.

“Esta constancia no es un reconocimiento personal: es una responsabilidad para servir, organizar y unir”, expresó.

La senadora insistió en que no habrá exclusiones entre quienes participaron en la definición interna y aseguró que la coordinación mantendrá abiertas las puertas a distintos liderazgos de Guerrero.

También afirmó que la unidad partidista deberá construirse a partir del trabajo compartido y la presencia en territorio.

Morena perfila organización rumbo a 2027

Mojica señaló que su trayectoria política está vinculada al movimiento encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La senadora aseguró que continuará recorriendo las ocho regiones de Guerrero y que la organización del partido tendrá como eje el contacto con la población.

El nombramiento ocurre mientras Morena avanza en la definición de coordinaciones estatales con miras al siguiente proceso electoral.

Ausencia del PT deja abierta posibilidad de competir por separado

Uno de los elementos que llamó la atención durante la presentación fue la ausencia del PT.

Aunque Morena y PVEM sí estuvieron presentes, la falta de representación petista deja abierta la posibilidad de que ese partido valore competir por separado en Guerrero durante las elecciones de 2027.

Por ahora, no se ha informado de una ruptura formal entre las fuerzas políticas ni de una definición definitiva sobre futuras alianzas electorales.

La designación de Beatriz Mojica marca así una nueva etapa en la organización territorial de Morena en Guerrero y la coloca como una de las figuras centrales del partido rumbo a la disputa por la gubernatura.

IO