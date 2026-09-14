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México cae 3-2 ante Perú en su debut en la Copa Mundial de Futsal Down en Mérida

La Selección Mexicana de Futsal con síndrome de Down llegó a ponerse arriba en dos ocasiones, pero Perú reaccionó y consiguió el gol de la victoria en los últimos minutos del partido.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

14 de sept de 2026

2 min

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La selección mexicana de Futsal con síndrome de Down comenzó su participación en la Copa Mundial de la especialidad con el pie izquierdo al perder 3-2 ante su similar de Perú en el arranque de actividades en el Multigimnasio “Socorro Cerón Herrera” del Complejo Deportivo “Kukulcán” en Mérida.

Los aztecas no supieron mantener la ventaja en par de ocasiones se adelantaron y se vieron igualados casi inmediatamente; y en un descuido defensivo en los últimos minutos perdieron el cotejo.

Con unos minutos por concluir el encuentro, con el marcador igualado a dos, el tri se lanzó con todo en busca de hacer el tanto de la victoria, pero después de una serie de rebotes la pelota le cayó Marco Lozano (39’) quien se metió solo ante el portero Juan Rodríguez Mascorro a quien “fusiló” para hacer el tanto de la victoria.

El más destacado de los aztecas fue Santiago Encarnación Cruz quien adelantó en par de ocasiones el marcador, el primer tanto (7’) fue en un cobro de tiro de esquina que remató con el pie; y el segundo (30’) lo hizo con la cabeza en un cobro de saque de banda.

Desgraciadamente para su causa em ambas ocasiones se vieron igualados con anotaciones de Jairo Arriaga, el primero de los sudamericanos (17’) fue después de un rebote y el segundo (31’) lo hizo después de una serie de toques.

Antes del arranque de la jornada, el Gobernador del Estado, Joaquín “Huacho” Díaz Mena encabezó la ceremonia de inauguración de la Copa donde les deseó a todos los participantes que den lo mejor de si para enorgullecer a sus familias que siempre los apoya como se demuestra en las gradas.

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