Yate continúa encallado en el arrecife de Mahahual: VIDEO

La mañana de este lunes el yate que encalló en la zona coralífera de Mahahual continuaba varado en el área arrecifal, considerada de alta fragilidad ecológica. El sitio forma parte del sistema arrecifal mesoamericano, reconocido como el segundo más grande del mundo.

En un video compartido por Víctor Rosales, fundador de Proyecto Aak Mahahual, se observa la embarcación asentada en la zona y urge a las autoridades a retirarla.

Noticia Destacada Encalla yate de recreo en arrecifes de Mahahual y causa daños ambientales en el Caribe Mexicano

El incidente ocurrió la tarde del domingo, cuando la embarcación quedó atrapada en la zona de corales. Hasta el momento no se ha informado sobre maniobras para su retiro ni sobre la magnitud de los daños ocasionados.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Capitanía de Puerto no han emitido reportes oficiales acerca de las acciones emprendidas. Tampoco se ha precisado si se han desplegado equipos especializados para atender la situación.

No se ha confirmado la cantidad de pasajeros que llevaba, ni cuál fue la causa del encallamiento. Autoridades locales y federales mantienen silencio respecto a las investigaciones y medidas que se aplicarán.

El arrecife de Mahahual es hábitat de diversas especies marinas y constituye un atractivo turístico de relevancia internacional. La permanencia de la embarcación en la zona arrecifal mantiene en expectativa a la comunidad y a los prestadores de servicios turísticos, quienes aguardan información oficial sobre las acciones de retiro y la evaluación de posibles daños.