Mérida tendrá cambios de horario por las Fiestas Patrias: así operarán los servicios el 16 de septiembre

El miércoles 16 de septiembre, con motivo del aniversario del inicio de la Independencia de México, será día inhábil para diversas áreas del Ayuntamiento de Mérida, por lo que algunas oficinas, servicios y espacios públicos modificarán sus horarios de atención.

La ciudadanía que necesite realizar algún trámite o utilizar servicios municipales deberá tomar previsiones, ya que permanecerán cerradas las oficinas recaudadoras, ventanillas únicas y distintas dependencias municipales durante esta fecha.

No obstante, algunos servicios continuarán funcionando con horarios especiales, mientras que las áreas consideradas esenciales mantendrán personal de guardia.

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Estos servicios del Ayuntamiento de Mérida sí estarán disponibles el 16 de septiembre

Entre los servicios que permanecerán activos se encuentra el Cementerio de Xoclán, que atenderá de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. La Policía Municipal trabajará de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Los panteones municipales también brindarán atención de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, mientras que los servicios funerarios permanecerán disponibles las 24 horas, durante todo el año.

En materia de movilidad, Circuito Enlace operará de manera habitual, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Los servicios esenciales de la Dirección de Servicios Públicos también continuarán mediante personal de guardia. El aseo urbano, recolección de basura, atención de contenedores y limpieza de calles en el primer cuadro de Mérida se realizarán de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

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Para la recolección de residuos sólidos, las empresas Sana, Pamplona y Corbase trabajarán de manera habitual. En el caso de Servilimpia, el servicio se concentrará en el Centro Histórico, comercios y hospitales.

¿Qué estará cerrado en Mérida el 16 de septiembre?

El Parque Zoológico El Centenario permanecerá abierto para las familias de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. En cambio, Animaya, los museos, centros culturales y la Hacienda Dzoyaxché permanecerán cerrados durante el miércoles 16 de septiembre.

También se suspenderán algunas actividades de la Semana Meridana, entre ellas Diálogos del Conquistador, que normalmente se realiza los miércoles frente a la Casa de Montejo, y Remembranzas Musicales, programada los martes en el parque de Santiago.

Las personas que necesiten realizar pagos podrán utilizar los servicios disponibles en línea a través del portal del Ayuntamiento de Mérida: Pago del predial en línea.

La atención de reportes mediante Ayuntatel y los canales digitales estará disponible de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. El módulo de atención presencial ubicado en los bajos del Palacio Municipal retomará su horario habitual al día siguiente.

La recomendación para los habitantes de Mérida es consultar previamente los horarios antes de acudir a alguna dependencia o realizar un trámite. Para conocer información actualizada sobre servicios municipales, trámites y horarios, se puede consultar el portal oficial del Ayuntamiento.