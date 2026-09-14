Detienen a mujer por presunto homicidio de un adulto mayor en la colonia Valle Verde de Cancún

La presunta responsable del homicidio de un hombre de la tercera edad, fue detenida durante una intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno, hechos ocurridos el pasado 9 de septiembre en un domicilio de la colonia Valle Verde, donde se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

La Fiscalía General del Estado confirmó que la detenida fue identificada como Julia “N”, de 54 años de edad, quien, de acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Ministerial, mantenía una relación de pareja con la víctima, identificada como Santos “N”, de 57 años.

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Las autoridades revelaron avances en las investigaciones, los cuales detallaron que el día de los hechos ambos se encontraban dentro del domicilio ubicado a un kilómetro de la avenida José López Portillo, estaban consumiendo bebidas alcohólicas. En determinado momento habrían comenzado una discusión que subió de tono, hasta que presuntamente la mujer tomó un cuchillo y atacó al hombre.

La agresión le provocó diversas lesiones a Santos, las cuales finalmente le causaron la muerte; las autoridades fueron alertadas por vecinos de la zona, por lo que se movilizaron policías municipales y estatales así como paramédicos quienes confirmaron el fallecimiento.

Un juez de control impuso prisión preventiva a la detenida / Especial

Luego del procesamiento de la escena, las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer quién habría sido responsable del ataque.

Como parte de las indagatorias, agentes de la Policía Ministerial lograron identificar y posteriormente detener a Julia “N”, quien fue puesta a disposición de la autoridad judicial para responder por su probable participación en el homicidio.

Durante la audiencia correspondiente, un juez de control determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social, mientras continúa el proceso judicial.

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Será el próximo 18 de septiembre cuando se determine su situación jurídica y se defina si existen elementos suficientes para vincularla a proceso por el homicidio de quien, según las investigaciones, era su pareja sentimental.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer por completo la forma en que ocurrió la agresión y determinar las responsabilidades legales correspondientes.