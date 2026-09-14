Golpe al narcomenudeo en Kanasín: aseguran drogas, un arma y una motocicleta durante cateo

Un importante cargamento de presuntas sustancias ilícitas, un arma de fuego con cartuchos útiles y una motocicleta fueron asegurados durante las primeras horas de ayer, tras un cateo llevado a cabo en un predio de la calle 4-A del fraccionamiento Alameda, Kanasín; no hubo reporte de personas detenidas.

Durante el ingreso al predio, agentes de las corporaciones de seguridad, junto con personal pericial de la FGE localizaron y aseguraron un arma de fuego con cartuchos útiles, así como aproximadamente 624 gramos de cocaína, contenidos en un medio ladrillo o tabique.

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También fueron aseguradas 33 bolsas con aproximadamente 15 kilogramos de marihuana, además de diversos envoltorios que contenían 174 gramos de presunto crack, 33 gramos de cocaína y 549 gramos de un polvo de color rosa con características similares a la cocaína.

A eso se sumaron 226 gramos de una sustancia cristalina con características similares al cristal, una motocicleta y diversos artículos que presuntamente estarían relacionados con actividades ilícitas contra la salud.

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Todo lo asegurado fue embalado y quedó a disposición de la autoridad ministerial, que continuará con las investigaciones para integrar la carpeta correspondiente y determinar las responsabilidades legales que resulten.

Según reportes, la intervención derivó de trabajos de inteligencia e investigación que apuntaban a que el inmueble presuntamente era utilizado para el almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas.

En el despliegue coordinado participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE).