Joven resulta proyectado más de 10 metros tras accidente en Ucum

Fernando Baeza Chetumal, 4 de septiembre. Un joven resultó gravemente lesionado la tarde de este viernes, luego de sufrir un aparatoso accidente mientras viajaba a bordo de una motocicleta en el poblado de Ucum, hecho que provocó su traslado de emergencia hacia el Hospital General de Chetumal debido a la magnitud de las heridas presentadas.

De acuerdo con el reporte de auxilio, el joven fue localizado tendido a la entrada de un establecimiento comercial de la localidad, luego de que, presuntamente, saliera proyectado de la motocicleta que conducía a consecuencia del impacto.

Testigos y personal de emergencias que atendieron el reporte señalaron que el cuerpo del lesionado habría recorrido una distancia de más de 10 metros antes de quedar tendido en el sitio, lo que da cuenta de la fuerza con la que se registró el percance.

Al lugar arribaron paramédicos de la agrupación Rino, quienes brindaron al joven la atención prehospitalaria correspondiente para estabilizar su condición antes de proceder a su traslado.

Debido a la gravedad de las lesiones observadas durante la valoración inicial, se determinó trasladarlo de manera inmediata hacia el Hospital General de Chetumal, a fin de que recibiera la atención médica especializada que su estado requería. El joven lesionado permanece internado.