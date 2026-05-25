Motociclista de Chemuyil queda grave tras ser arrollado en la carretera 307

Un trabajador originario de Chemuyil terminó gravemente herido la madrugada de este lunes, luego de ser impactado por un automóvil sobre la carretera federal 307, a la altura del kilómetro 250, frente al complejo turístico Bahía Príncipe, en un accidente que además generó indignación entre testigos debido a que el presunto responsable habría abandonado la escena tras el percance.

La víctima fue identificada como José María, quien presuntamente salía de su jornada laboral en uno de los hoteles de la zona cuando ocurrió el fuerte choque. De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, el motociclista circulaba sobre la vía federal cuando fue embestido por alcance por un vehículo particular, provocando que saliera proyectado y quedara tendido sobre el pavimento con lesiones de gravedad.

Noticia Destacada Motociclista termina grave tras accidentarse en Tulum

Automovilistas que transitaban por el sitio solicitaron apoyo de emergencia al percatarse de la magnitud del accidente. Minutos después arribaron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado mientras elementos de seguridad abanderaban el área para evitar otro percance, debido a que partes de la motocicleta quedaron dispersas sobre la carpeta asfáltica.

Debido al delicado estado de salud del joven, los socorristas decidieron trasladarlo en código rojo al Hospital General de Playa del Carmen, donde quedó internado bajo observación médica. Trascendió que presentaba lesiones severas derivadas del impacto.

En el lugar también quedó un automóvil con daños visibles en la parte frontal, mientras autoridades iniciaban las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.

Noticia Destacada Aparatoso accidente en Akumal dejó a cinco trabajadores expulsados de una pickup

Testigos señalaron que, tras el accidente, el conductor presuntamente responsable huyó del sitio acompañado de otro sujeto, dejando abandonada a una mujer que viajaba con ellos dentro de la unidad. Esta situación provocó molestia entre personas que presenciaron el hecho, quienes reprocharon que no se auxiliara al motociclista tras el impacto.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras y autoridades de tránsito realizaron el acordonamiento de la zona y comenzaron con el levantamiento de evidencias para integrar el reporte oficial del accidente. Mientras tanto, a través de redes sociales comenzaron a difundirse mensajes solicitando apoyo para localizar a familiares y conocidos del joven lesionado.