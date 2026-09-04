Motocicleta se incendia por falla mecánica sobre Insurgentes y Boulevard Bahía, en Chetumal

Una motocicleta se incendió la tarde de este viernes sobre la avenida Insurgentes, a la altura de su cruce con el bulevar Bahía, en esta ciudad, hecho que fue reportado de inmediato a través del número de emergencias 911 y que fue controlado minutos después por el Heroico Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el fuego se originó presuntamente por una falla de tipo mecánico en la unidad, lo que provocó que las llamas se manifestaran de manera repentina mientras la motocicleta se encontraba circulando en dicho punto de la ciudad.

Testigos que se percataron del incidente solicitaron el apoyo de las autoridades correspondientes a través de la línea de emergencias.

Al sitio se movilizaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes, al arribar al cruce de Insurgentes y bulevar Bahía, procedieron a sofocar las llamas que para ese momento ya habían comenzado a consumir distintas partes de la unidad.

El fuego fue controlado antes de que se registraran daños adicionales o pusiera en riesgo a otros vehículos o personas que transitaban por la zona.

El incendio no dejó personas lesionadas, pero la unidad resultó con pérdida total a consecuencia de las llamas.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal