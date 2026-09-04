“Desafío Kukulkán 2026” reunirá en Cancún a grandes figuras nacionales del boliche

Con la presencia de destacados seleccionados nacionales y exponentes del sureste mexicano, del 25 al 27 de septiembre se disputará la segunda edición del Torneo de Boliche “Desafío Kukulkán 2026”, en Billy Gin Bowling Alley. se celebrará en el boliche Billy Gin Bowling Alley, ubicado en Plaza Momoto, que se ubica sobre la avenida Huayacán.

Cabe destacar, que la competencia, organizada por Master Bowling Club, completó en tiempo récord el registro de sus 18 ternas, equivalentes a 54 jugadores, confirmando la gran expectativa generada tras el éxito de su primera edición.

Cancún contará con seis equipos locales y otros dos combinados con jugadores de diferentes estados. Entre ellos destaca Cancún FC, campeón de la edición anterior, integrado por Alex Garza y Mauricio Garza, ahora reforzado por Alberto Bolaños en busca del bicampeonato.

Entre las figuras participantes sobresalen Mario Quintero, campeón centroamericano y panamericano; Ricardo Lecuona, medallista de oro panamericano y centroamericano; Daniel Falconi, histórico seleccionado nacional, y Alfredo Penetre, subcampeón panamericano y campeón nacional Senior 2025.

El talento regional yucateco estará representado por Mariana Bermea, seleccionada nacional Sub-21 y medallista de oro en los Juegos Nacionales CONADE; Osvaldo de León, multimedallista juvenil, y Santiago Moreno, exseleccionado nacional juvenil y campeón estatal.

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El torneo constará de 14 líneas clasificatorias: cinco el viernes, cinco el sábado y cuatro el domingo. Las cinco mejores ternas avanzarán a la final en formato de escalera bajo el sistema Baker.

La bolsa garantizada será de 175 mil pesos, distribuida entre las cinco mejores ternas y las categorías individuales “A”, libre, y “B”, con hándicap. También se entregará un premio especial de 20 mil pesos al primer Juego Perfecto de 300 puntos que se consiga entre viernes y sábado.

Al frente de la organización se encuentra Víctor Aguirre, fundador de Master Bowling Club, asumiendo la dirección del Torneo Desafío, acompañado por un equipo de trabajo conformado por Ana Luisa Aguirre, Alejandro Aguirre y Mauricio Moguel.

Finalmente, el Desafío Kukulkán se celebrará en Billy Gin Bowling Alley, ubicado en Plaza Momoto, sobre la avenida Huayacán.