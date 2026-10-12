Luis Antonio Franco Burgos se registra en Morena para la Coordinación Municipal en Seybaplaya

Luis Antonio Franco Burgos formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación de Morena en Seybaplaya, como parte del proceso interno del partido rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovará la presidencia municipal.

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Franco Burgos presentó su inscripción con la intención de participar en el proceso de organización política de Morena y buscar una eventual candidatura a la alcaldía de Seybaplaya. Sin embargo, su registro no representa una designación oficial como candidato, ya que deberá sujetarse a los procedimientos internos establecidos por el partido.

A través de un mensaje, el aspirante expresó, "un paso más en este camino de compromiso y trabajo por nuestra gente y la 4T, hoy formalizo mi inscripción para buscar representar a nuestro pueblo, seguimos adelante con convicción y lealtad a Seybaplaya". Asimismo, acompañó su publicación con la frase Todo x Seybaplaya, mediante la cual manifestó su intención de participar en el proceso político municipal.

El registro de Franco Burgos ocurre en el marco de la convocatoria de Morena para las Coordinaciones Municipales de la Defensa de la Transformación, cuyo periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 18 de octubre de 2026. Durante este plazo, otros interesados podrán presentar sus solicitudes para participar en el proceso interno del partido rumbo a 2027.