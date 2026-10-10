Farid Rentería se registra por coordinación municipal de Morena en Playa del Carmen rumbo a 2027

Farid Rentería se sumó al proceso interno de Morena en Quintana Roo al registrar su aspiración para encabezar la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Playa del Carmen, como parte de la reorganización territorial del partido rumbo a 2027.

Noticia Destacada Vicente Franco Reyes se registra por coordinación municipal de Morena en Puerto Morelos

El aspirante, identificado como encargado del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, dio a conocer su inscripción el viernes 9 de octubre, mediante una publicación acompañada de una fotografía familiar. Con ello, formalizó su intención de participar en el procedimiento abierto por Morena para seleccionar a sus coordinadores municipales.

Su registro ocurre en medio del proceso de organización interna del partido en Quintana Roo, donde distintos perfiles políticos han comenzado a presentar sus solicitudes para participar en las coordinaciones municipales. Estas figuras tendrán funciones relacionadas con el fortalecimiento de la estructura territorial de Morena, aunque su selección no representa automáticamente una candidatura para las elecciones de 2027.

De acuerdo con la convocatoria emitida por Morena, el periodo de registro permanecerá abierto hasta el 18 de octubre, por lo que todavía podrán incorporarse otros aspirantes en Playa del Carmen y los demás municipios de Quintana Roo. Las solicitudes deberán ser revisadas por las instancias correspondientes del partido antes de determinar quiénes continuarán en el proceso interno.

JGH