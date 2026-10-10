Vicente Franco Reyes se registra por coordinación municipal de Morena en Puerto Morelos

Vicente Franco Reyes formalizó su registro para participar en el proceso interno de Morena en Puerto Morelos, Quintana Roo, donde busca encabezar la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, como parte de la reorganización territorial del partido rumbo a 2027.

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El registro fue dado a conocer el viernes 9 de octubre a través de sus redes sociales, donde informó que presentó su solicitud para participar en el proceso de selección. El aspirante señaló que tomó esta decisión acompañado de su familia y del equipo con el que ha trabajado durante los últimos años en el municipio.

Franco Reyes, quien ha participado en actividades comunitarias y de organización territorial en distintas colonias y delegaciones de Puerto Morelos, manifestó su intención de continuar con estas labores. Su inscripción ocurre después de que Morena abrió el pasado 8 de octubre el registro de aspirantes a las coordinaciones municipales en Quintana Roo y otras entidades del país.

De acuerdo con la convocatoria, el periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 18 de octubre, mediante una plataforma digital. La presentación de la solicitud no representa una designación automática, ya que los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos y esperar la valoración correspondiente de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.