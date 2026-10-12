Jorge Pérez Falconi levanta la mano en Carmen; diputado busca coordinación municipal de Morena

El diputado local Jorge Pérez Falconi formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Carmen, como parte del proceso interno del partido rumbo a 2027. Con su inscripción, el legislador carmelita busca participar en la definición de quien encabezará los trabajos de organización política del movimiento en el municipio.

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Pérez Falconi cuenta con experiencia en el Congreso del Estado de Campeche, donde ha participado en las LXIV y LXV legislaturas. Su trayectoria política también incluye actividades territoriales en Ciudad del Carmen, principalmente recorridos por colonias, visitas domiciliarias y encuentros con familias, acciones que sus simpatizantes destacan como parte de su acercamiento con la ciudadanía.

De acuerdo con la información difundida sobre su registro, el legislador mantiene vínculos con la estructura de Morena en el municipio y ha desarrollado actividades relacionadas con el movimiento de la Cuarta Transformación. Su participación en este proceso ocurre en un municipio de importancia económica para Campeche, donde la actividad petrolera, los servicios y las necesidades de infraestructura representan algunos de los principales asuntos de interés público.

La inscripción de Jorge Pérez Falconi se suma al proceso de Morena para seleccionar a sus coordinadores municipales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, cuyo periodo de registro permanecerá abierto hasta el 18 de octubre de 2026. Aunque su participación lo incorpora a la contienda interna del partido en Carmen, el registro no constituye una designación como coordinador ni garantiza una eventual candidatura a la presidencia municipal en las elecciones de 2027.