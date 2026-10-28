Hallan embarcación hechiza en una playa de Costa Mujeres

Una embarcación hechiza, construida principalmente con madera, fue localizada en una playa de Costa Mujeres, en Isla Mujeres, luego de que su presencia fuera reportada a través de redes sociales.

El hallazgo quedó registrado en un video difundido en internet, en el que se observa la pequeña embarcación a la orilla del mar. En las imágenes no se aprecia la presencia de tripulantes, por lo que se desconoce en qué circunstancias llegó hasta la costa.

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La embarcación llamó la atención por sus características y por la posibilidad de que hubiera sido utilizada para trasladar personas por vía marítima.

Dentro de la estructura también habrían sido encontrados algunos objetos y tampoco se ha informado si las personas que pudieron haber viajado en la embarcación fueron localizadas.

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre la procedencia de la embarcación, o si transportaba tripulación.