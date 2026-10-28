Gobierno de México reconoce aumento de homicidios en Sinaloa y se ordena revisar estrategia de seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que Sinaloa registra un incremento de homicidios durante los últimos dos meses, particularmente en las semanas recientes, por lo que instruyó al Gabinete de Seguridad federal a realizar visitas de supervisión para evaluar los operativos y determinar posibles ajustes.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 28 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que las autoridades realizan análisis de inteligencia para identificar las causas del repunte de violencia.

Sheinbaum señaló que el objetivo principal de las visitas es reforzar la protección de la población y revisar si resulta necesario modificar la distribución de los elementos federales desplegados en la entidad.

¿Por qué el Gabinete de Seguridad visita Sinaloa?

La presidenta informó que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional acudió el martes 27 de octubre a Sinaloa, donde sostuvo reuniones con mandos militares y de la Guardia Nacional.

Explicó que los encuentros permiten evaluar las acciones de seguridad y determinar si es necesario reubicar personal de una zona a otra.

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Asimismo, confirmó que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se encontraba este miércoles en Sinaloa para revisar las necesidades de seguridad junto con autoridades estatales.

Previamente, García Harfuch había anunciado que las visitas del Gabinete de Seguridad incluirían la supervisión de despliegues operativos, las necesidades de las policías de Culiacán y Mazatlán, así como la revisión del sistema C4 y del terreno destinado a un nuevo centro penitenciario.

Sheinbaum confirma operativo contra “Chuy Peñuelas” en Sinaloa

Durante la conferencia, la presidenta también fue cuestionada sobre el enfrentamiento en el que perdió la vida Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, identificado como presunto operador del Cártel de Guasave.

El secretario Omar García Harfuch había informado que el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información relacionada con este presunto integrante de la organización criminal.

Sheinbaum confirmó que el operativo fue abordado durante la reunión del Gabinete de Seguridad y que participaron elementos de la Secretaría de Marina y otras instituciones federales.

Explicó que las fuerzas de seguridad recibieron una agresión por parte de integrantes de un grupo delictivo, aunque solicitó que el propio gabinete proporcionara información adicional sobre las circunstancias del enfrentamiento.

Gobierno federal mantendrá estrategia de inteligencia contra la violencia

La mandataria reiteró que la estrategia nacional de seguridad contempla la atención a las causas, la investigación, las labores de inteligencia y la coordinación entre instituciones federales, estatales y municipales.

Señaló que estas acciones buscan identificar y detener a personas consideradas generadoras de violencia, además de reducir la incidencia delictiva.

Sheinbaum explicó que cuando las autoridades detectan un incremento de la violencia en una región, se realiza una revisión especial de los operativos y las acciones preventivas.

Finalmente, aseguró que el Gobierno federal continuará con las labores de seguridad en Sinaloa y mantendrá la coordinación institucional para proteger a sus habitantes.

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