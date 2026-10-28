Flávio Bolsonaro llega a Miami tras perder las elecciones en Brasil; Trump recibirá a su familia

Flávio Bolsonaro, senador brasileño y excandidato presidencial, llegó este miércoles a Estados Unidos junto con su esposa y sus dos hijas, luego de abandonar Brasil tras perder las elecciones del domingo frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El político, de 45 años, aterrizó en el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, de acuerdo con información de la agencia EFE. Su llegada se produjo después de que la administración de Donald Trump anunciara que recibiría al senador y a su familia en territorio estadounidense.

El traslado ocurre en medio de una investigación por presunta corrupción en Brasil y después de que la Policía Federal brasileña cancelara sus pasaportes ordinario y diplomático.

Flávio Bolsonaro viajó de Brasil a Miami con escala en Argentina

Las autoridades migratorias argentinas confirmaron que Bolsonaro y sus familiares ingresaron a Argentina por vía terrestre a través del puente internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, con documentación en regla.

Posteriormente, abordaron un vuelo privado desde el aeropuerto de Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador. Desde esa ciudad continuaron su viaje hacia Miami, donde finalmente llegó la familia este miércoles.

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La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina dio a conocer los detalles del recorrido mediante una publicación en la red social X.

Brasil canceló los pasaportes del senador

La llegada de Bolsonaro a Estados Unidos ocurrió un día después de que la Policía Federal brasileña cancelara sus documentos de viaje. La medida se tomó luego de que el senador incumpliera una orden judicial que le exigía entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por presunta corrupción.

El caso añade un elemento judicial a la salida del excandidato, quien perdió los comicios presidenciales del domingo frente a Lula da Silva.

Gobierno de Trump anunció que acogería a la familia Bolsonaro

La administración del presidente estadounidense informó el martes que recibiría a Flávio Bolsonaro y a sus familiares tras su salida de Brasil.

Defeated Brazilian presidential candidate Flávio Bolsonaro and his family have landed in Miami after fleeing his country. This comes a day after they were granted United States visas by the Trump administration. https://t.co/oB91ejWab5 — The Associated Press (@AP) October 28, 2026

Por ahora, la información disponible confirma su llegada a Miami y el recorrido que realizó desde territorio brasileño, con escalas en Argentina y Ecuador.

El anuncio del Gobierno de Trump establece que la familia será acogida en Estados Unidos, aunque los detalles sobre las condiciones de su estancia no fueron precisados en la información citada.

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