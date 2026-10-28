Presidenta Claudia Sheinbaum expresa solidaridad con España por choque de trenes y pide revisar si hay mexicanos afectados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó sus condolencias y solidaridad con el pueblo de España por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre de 2026 en la provincia de Toledo, donde dos trenes de alta velocidad colisionaron y dejaron decenas de víctimas.

Durante su conferencia mañanera, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria lamentó lo ocurrido y manifestó la disposición del Gobierno mexicano para brindar apoyo ante la emergencia.

Asimismo, informó que consultará con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para conocer si existen ciudadanos mexicanos entre las personas afectadas por el accidente.

Sheinbaum envía condolencias al pueblo de España por accidente ferroviario

Al ser cuestionada sobre la tragedia, la presidenta manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y con la sociedad española.

"Nuestra solidaridad, nuestro todo lo que podamos abrazar al pueblo español por este accidente terrible del tren", expresó.

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Sheinbaum reiteró que México mantiene su disposición para colaborar en lo que resulte necesario tras el siniestro.

¿Hay mexicanos entre las víctimas del choque de trenes en España?

La mandataria señaló que solicitará información al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para determinar si hay ciudadanos mexicanos entre las personas fallecidas o lesionadas.

Explicó que buscará establecer comunicación con la Cancillería al concluir su conferencia para conocer los reportes disponibles.

La presidenta también planteó mantener contacto con las autoridades españolas para transmitir formalmente la solidaridad del Gobierno mexicano.

Hasta el momento de sus declaraciones, Sheinbaum no confirmó la presencia de mexicanos entre las víctimas del accidente ferroviario.

Por separado, la SRE difundió el número +34 660 862 625 de la Embajada de México en España para brindar asistencia y protección consular a los connacionales que lo requieran.

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