Campeche acumula más de 130 mil casos de infecciones respiratorias en 2026

Campeche acumula 130 mil 266 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAS) en lo que va de 2026, lo que representa 4 mil 025 casos más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 126 mil 241. El incremento equivale a 3.19 por ciento, de acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno de México.

Según el reporte Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, del total registrado este año, 56 mil 772 casos corresponden a hombres y 73 mil 494 a mujeres, quienes concentran la mayor proporción de los diagnósticos. Tan solo durante la última semana analizada, la entidad reportó 5 mil 483 nuevos casos, lo que refleja la persistencia de estos padecimientos entre la población campechana.

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En la península de Yucatán se acumulan 582 mil 197 casos. Yucatán ocupa el primer lugar regional, con 227 mil 499, de los cuales 100 mil 253 corresponden a hombres y 127 mil 246 a mujeres. Le sigue Quintana Roo, con 224 mil 432 casos, distribuidos entre 104 mil 649 hombres y 119 mil 783 mujeres. Campeche se ubica en tercer lugar, con 130 mil 266 diagnósticos.

Durante la última semana analizada, Yucatán registró 7 mil 388 casos nuevos; Quintana Roo, 5 mil 659, y Campeche, 5 mil 483. En conjunto, las tres entidades sumaron 18 mil 530 nuevos contagios.

A nivel nacional, las infecciones respiratorias agudas acumulan 11 millones 713 mil 46 casos en 2026, cifra inferior a los 12 millones 855 mil 857 reportados durante el mismo periodo de 2025. Esto representa una disminución de un millón 142 mil 811 casos, equivalente a 8.89 por ciento.

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Las cinco Entidades con más casos acumulados son el Estado de México, con un millón 169 mil 492; Ciudad de México, con 966 mil 383; Puebla, con 644 mil 149; Veracruz, con 587 mil 341, y Jalisco, con 572 mil 394.

En contraste, entre las entidades con menos casos se encuentran Colima, con 85 mil 667; Baja California Sur, con 108 mil 432; Campeche, con 130 mil 266; Aguascalientes, con 168 mil 396, y Durango, con 169 mil 661.

Con estas cifras, Campeche ocupa el lugar 30 de las 32 entidades federativas por número acumulado de casos de IRAS. Sin embargo, registra un incremento respecto al año anterior, a diferencia de la tendencia nacional, que muestra una reducción.