Cae en Yucatán hombre con orden de aprehensión por violación en Tabasco

Un hombre con una orden de aprehensión vigente en Tabasco por el delito de violación fue detenido durante una inspección vehicular en el puesto de control interinstitucional de Teya, Yucatán, informó la Secretaría de Marina (Semar).

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La detención ocurrió durante una revisión realizada por elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI), quienes identificaron al sujeto y confirmaron que contaba con un mandamiento judicial pendiente en esa entidad.

Tras detectar la orden, se procedió a su aprehensión con apoyo de personal de la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), que proporcionaron seguridad perimetral durante el operativo.

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Después de su detención, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán para realizar los trámites legales correspondientes y quedar a disposición de la autoridad competente, que continuará con el procedimiento judicial.