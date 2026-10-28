Síguenos

Última hora

Yucatán

Cae en Yucatán hombre con orden de aprehensión por violación en Tabasco

Yucatán / Sucesos

Cae en Yucatán hombre con orden de aprehensión por violación en Tabasco

El hombre fue identificado durante una inspección vehicular en el puesto de control interinstitucional de Teya, donde elementos de la PEI detectaron que tenía una orden de aprehensión vigente en Tabasco.

Por Redacción Por Esto!

28 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Capturan en filtro de Teya a hombre requerido por la justicia de Tabasco
Capturan en filtro de Teya a hombre requerido por la justicia de Tabasco / Especial

Un hombre con una orden de aprehensión vigente en Tabasco por el delito de violación fue detenido durante una inspección vehicular en el puesto de control interinstitucional de Teya, Yucatán, informó la Secretaría de Marina (Semar).

FGE Yucatán obtiene vinculación a proceso para dos acusados de narcomenudeo en Hunucmá

Noticia Destacada

Vinculan a proceso a dos personas tras cateo por drogas en Hunucmá, Yucatán

La detención ocurrió durante una revisión realizada por elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI), quienes identificaron al sujeto y confirmaron que contaba con un mandamiento judicial pendiente en esa entidad.

Tras detectar la orden, se procedió a su aprehensión con apoyo de personal de la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), que proporcionaron seguridad perimetral durante el operativo.

“Chuche” habría golpeado a la víctima y después le roció gasolina para prenderle fuego

Noticia Destacada

Dan prisión preventiva a “Chuche”, acusado de prenderle fuego y quitarle la vida a Jerry en Chelem

Después de su detención, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán para realizar los trámites legales correspondientes y quedar a disposición de la autoridad competente, que continuará con el procedimiento judicial.

Te puede interesar