Detienen a 10 extranjeros indocumentados en Holbox



Antes del mediodía de este domingo fue capturado un grupo de 10 indocumentados cubanos en el primer cuadro del Centro Histórico por la policía municipal y fue puesto a disposición al personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en Cancún para los fines que corresponda.

Había recalado en una precaria embarcación hechiza, típica medio de migración cubana desde principios de la década de los 90s. Esta fue la primera incursión en lo que va del año en la zona insular.



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El grupo se le vió sobre el malecón Rueda Medina, por el sitio de taxis, bajo custodia policial, fue subido a una patrulla para ser llevado a la instalación de la Quinta Región Naval, la cual se encargó después de cruzarlo en una embarcación militar en Puerto Juárez en donde el INM se hizo cargo.



No se dio mayor detalle sobre la detención y la ubicación del arribo de la barcaza entre los acantilados.