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Quintana Roo / Isla Mujeres

Detienen a 10 extranjeros indocumentados en Holbox

Un grupo de 10 ciudadanos cubanos fue asegurado por elementos de la Policía Municipal en el Centro Histórico de Isla Mujeres.

Ovidio López

Por Ovidio López

28 de jun de 2026

1 min

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los migrantes habrían arribado a la isla en una embarcación rústica
los migrantes habrían arribado a la isla en una embarcación rústica / Ovidio López


Antes del mediodía de este domingo fue capturado un grupo de 10 indocumentados cubanos en el primer cuadro del Centro Histórico por la policía municipal y fue puesto a disposición al personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en Cancún para los fines que corresponda.

Había recalado en una precaria embarcación hechiza, típica medio de migración cubana desde principios de la década de los 90s. Esta fue la primera incursión en lo que va del año en la zona insular.

Tras ser rescatados fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración

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El grupo se le vió sobre el malecón Rueda Medina, por el sitio de taxis, bajo custodia policial, fue subido a una patrulla para ser llevado a la instalación de la Quinta Región Naval, la cual se encargó después de cruzarlo en una embarcación militar en Puerto Juárez en donde el INM se hizo cargo.

No se dio mayor detalle sobre la detención y la ubicación del arribo de la barcaza entre los acantilados.

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