La Quinta Región Naval procede a retirar los hidrocarburos en el interior del barco que se hundió su popa hace unos días y según datos preliminares ya se extrajo alrededor de dos mil litros.

El martes por la tarde se informó que había retirado 1,200 litros y continuaba al mediodía de este miércoles hasta concluir la limpieza del diesel, informó un funcionario de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo).

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Por su parte el personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) recomendó a los directivos de la naviera de los barcos Caribe, en litigio, estacionados a 100 metros al sur donde está el barco accidentado "Sergio Gracias Aguilar", a que retire sus hidrocarburo en su interior a fin se repita otro accidente por encontrarse en abandono esos navíos que estaban en la ruta Cozumel-Playa del Carmen.

Ya el director de Protección Civil, Carlos Gamboa, había anunciado que el tema de estos tres barcos se incluya en la mesa de análisis para el retiro de Sergio Gracia, en medio de un largo proceso administrativo y legal ante la Capitanía de Puerto y en la Apiqroo, según fuentes de esas dependencias.