Desde hace varios días, mucho se ha especulado sobre la salud de Laura Bozzo, pues recordemos que se dio a conocer que la famosa se encontraba hospitalizada en Acapulco Guerrero, pero por su condición tuvo que ser trasladada al Hospital General de la CDMX.

Se mencionó que la conductora estuvo delicada de salud por una úlcera, la cual ocasionó una peritonitis, sepsis abdominal, después de varios días, la conductora de televisión habría superado la crisis.

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¿Qué ha pasado con la salud de Laura Bozzo?

El día de ayer, se mencionó que la famosa fue dada de alta del hospital, esta información fue dada a conocer por la conductora Lizz López del programa ‘Todo para la Mujer’, quien aseguró que Laura Bozzo se encuentra en su casa desde el 15 de noviembre.

“Tengo información confirmada de último momento […] Laura Bozzo ya salió del hospital. Fue dada de alta, el día domingo se la llevaron a casita”

La conductora está con una de sus hijas, ya que Alejandra de la Fuente es la que estuvo con ella en todo momento en el hospital.

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“Se está recuperando en casa después de casi tres, cuatro semanas… casi un mes de haber estado internada. Laura ya se recupera en su casa. Su hija, Alejandra de la Fuente, nunca se despegó del hospital. Estaba al pendiente ahí, de todo lo que necesitara su mamá nunca estuvo abandonada”

También, se mencionó que la conductora debe de seguir con algunos cuidados desde su casa, entre ellos tener oxígeno para evitar complicaciones.

“A Laura Bozzo la dieron de alta alrededor del jueves o viernes. Los médicos firmaron su alta, pero ¿por qué no podía salir? Le pidieron que los familiares buscaran por su cuenta unos concentradores de oxígeno y tanques de oxígeno para que le pusieran, porque sino se iba a poner mal”

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