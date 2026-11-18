Reportan en la comunidad de Noh-Bec el ataque a una mujer por una culebra, por lo que los familiares la trasladaron a la clínica de la localidad para ser atendida, hasta el momento no se ha dado a conocer los pormenores sobre lo sucedido.

De acuerdo a información que se pudo indagar con fuentes oficiales y del sector salud, se pudo conocer que en el transcurso de este día, se registró un incidente en la comunidad de Noh Bec, al ser atacada una mujer por una nauyaca, por lo que sus familiares decidieron trasladarla al hospital general de la cabecera municipal por sus propios medios.

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Hasta el momento se reporta estable la salud de la mujer, tras recibir la respectiva atención y los medicamentos necesarios para contrarrestar las toxinas del reptil, aunque se mantiene internada para poder monitorear su recuperación.