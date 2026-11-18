Un motociclista resultó gravemente lesionado luego de ser impactado por una camioneta cuando circulaba sobre el Anillo Periférico de Mérida, a la altura del kilómetro 21+000, entre los puentes de Altabrisa y Chichí Suárez.

De acuerdo con versiones de testigos, el conductor de la camioneta presuntamente circulaba a exceso de velocidad y rebasaba entre carriles. Al intentar incorporarse hacia el costado derecho, no habría advertido la presencia del motociclista y terminó chocando contra la parte trasera de su unidad.

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Debido a la fuerza del impacto, el hombre salió proyectado junto con su motocicleta y quedó tendido sobre el pavimento con lesiones de gravedad.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para estabilizarlo. Posteriormente, fue trasladado de emergencia a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS, conocida como la T1, donde recibiría atención especializada.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad del lesionado ni sobre la situación legal del conductor de la camioneta.