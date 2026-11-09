Hundimiento de transbordador “Sergio Gracia Aguilar” provoca derrame de hidrocarburos en Isla Mujeres

Lo que el domingo era un barco semihundido, este lunes ya es una contingencia ambiental, tras el hundimiento parcial del transbordador “Sergio Gracia Aguilar” en uno de los muelles de concreto de Isla Mujeres, se liberaron hidrocarburos al mar y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tuvo que intervenir para contener y recuperar el combustible derramado.

Era el resultado previsible de tener una embarcación fuera de servicio y sin mantenimiento dentro de un recinto portuario que la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) administra y del que es responsable su director general, Vagner Elbiorn Vega.

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La operación diaria de esa terminal está a cargo de dos funcionarios, Emilio Manuel Tamargo Navarro quien es el representante de la Apiqroo en Isla Mujeres y Juan Román Martín Pérez, coordinador general de operaciones de Puerto Juárez, Punta Sam e Isla Mujeres. Los dos cascos abandonados están bajo su vigilancia, a unos metros de donde a diario embarcan y desembarcan miles de pasajeros. En su gestión no hubo una sola acción visible para retirarlos.

La Ley de Navegación y Comercio Marítimos establece que, cuando una embarcación amarrada está en peligro de hundimiento o estorba la operación portuaria, la Administración Portuaria puede solicitar a la Capitanía de Puerto que ordene su remolque al sitio que la propia administración designe. La dirección de Elbiorn Vega y su representación en Isla Mujeres tenían en sus manos ese mecanismo legal para retirar los dos cascos, y no lo activaron.

El hundimiento no fue por tormenta ni por choque, fue por abandono ya que la nave llevaba ocho años amarrada, sin mantenimiento, junto al también abandonado Isla Blanca. Desde junio de 2018, cuando Marítima Isla Mujeres suspendió definitivamente sus corridas Isla Mujeres-Punta Sam, los dos barcos quedaron como chatarra flotante.

El domingo, el Sergio Gracia Aguilar se inclinó sobre uno de sus costados y empezó a hacer agua, llegando al lugar más de 20 elementos de la Secretaría de Marina y de Protección Civil y Bomberos que trabajaron en achique. Este lunes, la mancha atribuida a hidrocarburos ya era visible en las inmediaciones del muelle, según reportes de vecinos y medios locales.

Profepa, según personal de la dependencia federal, logró la recuperación de los hidrocarburos liberados, pero no ha informado públicamente cuántos litros se derramaron, qué tipo de combustible era, ni qué superficie del lecho marino resultó afectada y tampoco ha dado a conocer si habrá sanción, a quién, ni qué plazo se fijó para el retiro.

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La afectación no es menor ya que un litro de hidrocarburo puede contaminar hasta mil litros de agua y formar una película que impide el intercambio de oxígeno. En la bahía de Isla Mujeres, esa película cae sobre pastos marinos, criaderos de peces, sobre corales y la zona de alimentación de tortugas y rayas; además, el aceite se adhiere a manglar, a muelles y a playas, y su limpieza, cuando se hace tarde, deja residuos por meses.

La demanda ahora es una: que la nave sea removida y trasladada a un punto que no represente amenaza para el lecho marino. Desde meses atrás, autoridades portuarias habían planteado retirar el Sergio Gracia Aguilar y el Isla Blanca pero pasaron nueve meses y no se hizo.

Hoy, Isla Mujeres, que presume certificaciones Playa Platino y Blue Flag y espera la buena temporada de fin de año, amaneció con una mancha de hidrocarburos por negligencia de quienes debieron cuidar el destino.