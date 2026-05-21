Pescadores de Isla Mujeres enfrentan déficit del 80% de trampas langosteras

El sector pesquero de Isla Mujeres presenta un déficit de hasta 80 por ciento de trampas langosteras, lo que representa alrededor de 500 artefactos faltantes a poco más de un mes del inicio de la temporada de captura de la especie. La red dejó de ser una alternativa debido a que su uso está prohibido, reportaron dirigentes de cooperativas.

La cooperativa “Patria y Progreso” perdió alrededor de 80 trampas durante la temporada pasada, confirmó Raziel Rivero, presidente de la organización, al señalar que este tipo de robos en altamar se registra desde hace varios años. Explicó que necesitan reponerlas y que los 10 socios afectados tendrán que absorber el gasto mediante la fabricación de estructuras de acero, las cuales ellos mismos forrarán para reducir costos.

Noticia Destacada Prohíben redes y ganchos en captura de langosta en Quintana Roo

Baltazar Gómez, presidente de la agrupación “Justicia Social”, manifestó que requieren tener listo el 80 por ciento de este equipo antes del 1 de julio, fecha en que inicia la temporada. Indicó que cada integrante hará el esfuerzo de completar la mayor cantidad posible para entonces.

En el caso de las demás organizaciones, como “Isla Blanca”, “Makax” y “Caribe”, se contabilizan alrededor de 500 trampas, equivalentes al 80% de lo requerido. Ante la carencia de estos implementos, los pescadores buscarán varillas usadas para que soldadores elaboren las estructuras metálicas y posteriormente ellos mismos las recubran en las siguientes semanas.

El respaldo institucional no ha llegado para este tipo de herramientas; únicamente se ha destinado a motores, aunque en una proporción mínima cercana al 5 por ciento, con la promesa del Gobierno estatal de ampliar la cobertura en los próximos años. En cuanto al apoyo federal de 8 mil pesos, consideraron que resulta insuficiente, aunque el Ayuntamiento ya entrega despensas básicas y ayuda económica bimestral que, en conjunto, casi iguala la cifra otorgada por la Federación.

El 10 por ciento de las naves necesita mantenimiento preventivo, chalecos y equipos / Ovidio López

Los dirigentes de las cooperativas confirmaron que la Comuna ya comenzó a respaldar la rehabilitación de muelles. Hace poco empezó a llegar madera para la estructura de la cooperativa “Isla Blanca”, la cual permanecía en abandono. De acuerdo con la versión oficial, próximamente también recibirán materiales las agrupaciones “Makax” y “Caribe”.

Representantes de las cinco cooperativas mantienen la esperanza de que los tres órdenes de Gobierno logren coordinarse para atender de manera conjunta un paquete de apoyo destinado a la renovación de motores fuera de borda para el gremio. Consideran que esto podría concretarse entre el 2027 y el 2028, de acuerdo con el avance de las gestiones.

Noticia Destacada Retienen kayak con caracol rosado capturado ilegalmente en Yum Balam

Entre las cinco cooperativas existen alrededor de 80 embarcaciones, de las cuales al menos el 20 por ciento enfrenta problemas con motores antiguos. Además, cerca del 10% de las naves requiere mantenimiento preventivo, sin considerar trampas langosteras, equipos de navegación, chalecos y otros implementos de seguridad.

Los hombres de mar isleños permanecieron abandonados durante más de dos décadas, hasta que comenzó el apoyo federal en el 2019. Posteriormente, en el 2024, se sumó el respaldo estatal y municipal, lo que empezó a aliviar la situación del sector pesquero local.