Acusan falta de saneamiento en centro de residuos de Isla Mujeres

A pesar de las recomendaciones hechas al Gobierno de Isla Mujeres tras la contingencia ambiental del 2022, cuando más de 30 mil toneladas de basura acumulada fueron trasladadas al relleno sanitario regional debido al deficiente manejo de residuos durante la administración municipal anterior, la estación de transferencia no fue impermeabilizada y continúa contaminando el subsuelo, denunciaron extrabajadores del servicio de limpieza.

Aunque actualmente no se acumulan grandes cantidades de desperdicios, salvo en ocasiones en que el traslado se retrasa por algunos días, las fuentes señalaron que en determinados momentos llegaron a observarse más de 100 toneladas almacenadas. Indicaron que, aunque el retiro suele realizarse rápidamente, incluso pequeñas acumulaciones generan lixiviados que deberían evitar filtrarse al terreno.

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Las personas consultadas, quienes pidieron mantener en reserva su identidad, confirmaron que autoridades estatales y federales en materia ambiental recomendaron impermeabilizar los 5 mil metros cuadrados donde entre el 2011 y el 2021 llegaron a concentrarse más de 20 mil toneladas de residuos generadores de lixiviados.

El terreno, con una superficie aproximada de 15 mil metros cuadrados y ubicado en la manzana uno, está destinado a equipamiento urbano, según el Programa de Desarrollo Urbano (PDU). El espacio fue habilitado como estación de transferencia de residuos sólidos en 1996.

De acuerdo con las fuentes, en ese lugar no debía permanecer basura por más de dos días, razón por la que se equipó con un par de vehículos de gran capacidad para trasladar diariamente alrededor de 25 toneladas. Bajo ese esquema operó sin contratiempos durante dos administraciones posteriores; sin embargo, el descuido de Gobiernos subsecuentes y la falta de mantenimiento de las unidades derivaron en un problema que terminó por volverse inmanejable.

A pesar de que en el 2019 comenzó el cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental al turismo durante el Gobierno de Juan Carrillo Soberanis, con ingresos por 15 millones 453 mil 675 pesos ese año, 16 millones 594 mil 568 en el 2020 y 16 millones 649 mil 675 en el 2021, según la Ley de Ingresos, el servicio de recolección se salió de control y la estación de transferencia quedó con más de 30 mil toneladas de desechos al concluir su administración, volumen considerado inédito por habitantes de la isla.

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Ese gravamen también estuvo rodeado de polémica. Incluso, Juan Carrillo publicó en redes sociales un reclamo contra la naviera Ultramar al señalar que no había transferido más de 100 millones de pesos correspondientes a ese impuesto durante el 2020. Posteriormente se realizó una negociación y el gerente del consorcio, Arturo Báez, confirmó que fueron entregados alrededor de 20 millones de pesos, con lo que se evitó un conflicto legal.

Actualmente, la recaudación por este concepto ascendería a 223 millones 531 mil 007 pesos, en medio de insistentes versiones sobre presuntas diferencias entre los ingresos reportados y lo efectivamente cobrado a los visitantes. Vecinos han solicitado a la alcaldesa Atenea Gómez una explicación sobre el incremento en la proyección financiera, que pasó de 39.9 millones de pesos en el 2022 a casi triplicarse al año siguiente, hasta superar posteriormente los 200 millones.

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También persiste una fuerte inconformidad vecinal por no aprovechar al menos 66 mil 700 toneladas de materiales reciclables, entre metal, plástico y residuos orgánicos, durante el periodo comprendido entre el 2022 y 2026.

Habitantes señalaron que, pese a contar en esos años con recursos por 783.9 millones de pesos obtenidos mediante el Derecho de Saneamiento Ambiental, no se equipó adecuadamente el centro de transferencia, ni se habilitó otro espacio en la zona continental.