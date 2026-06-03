Basura amenaza ecosistema de la laguna Chacmuchuch, en Isla Mujeres

La laguna Chacmuchuch, en Isla Mujeres, es una importante reserva natural, hábitat de cocodrilos, aves y peces de la región. En los últimos años se ha convertido en un atractivo turístico en crecimiento dentro de la zona continental. Sin embargo, el impacto humano ya es evidente, pues los residuos comienzan a acumularse en este frágil ecosistema.

Restos de fogatas, contenedores saturados, desechos semienterrados en la arena y atrapados entre los manglares afectan a diversas especies de flora y fauna de esta biosfera.

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A pesar de los mecanismos de protección, los recursos destinados a su preservación y las inversiones realizadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Fondo del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), que desde el 2019 ha canalizado cerca de 9 millones de pesos, en un espacio de menos de una hectárea donde se ubica una playa de libre acceso frente al mar Caribe y extensas marismas al interior del cuerpo de agua, se observan grandes cantidades de desperdicios dispersos. Entre ellos destacan depósitos desbordados, residuos parcialmente cubiertos por la arena, objetos atrapados entre la vegetación y vestigios de fogatas.

En la zona costera existen tres recipientes para desechos que ya se encuentran completamente llenos. Además, permanecen abandonados restos de casas de campaña, envases de cerveza, vasos de unicel, botellas de plástico y envolturas de frituras. El acceso al sitio tampoco presenta mejores condiciones, ya que algunos visitantes arrojan desperdicios detrás de cercas de alambre de púas, en áreas cubiertas por densos manglares.

Fueron 9 millones de pesos canalizados a la conservación del sistema / Erick Romero

En el margen de la laguna, los residuos aparecen más dispersos. En el lugar se aprecian vestigios de una fogata encendida sobre la arena cerca del agua y que, con el aumento de las mareas, podrían ser arrastrados por las corrientes hacia el interior del humedal. También se observaron platos de unicel, envases de refresco y bolsas de frituras atrapadas entre las raíces del mangle.

“Visitamos esta playa porque nos gusta la tranquilidad y paz que hay, pero sí hay que reconocer que la basura que las personas dejan es un problema terrible. Todo lo que nosotros traemos nos lo llevamos de regreso para no dejar absolutamente nada, pero otras personas no lo ven así y convierten esta hermosa playa y laguna en un basurero”, comentó Santiago, residente.

Pescadores que laboran tanto en la laguna como en el mar Caribe señalaron que en ocasiones observan pequeñas acumulaciones de desperdicios flotando en el agua y otras más retenidas entre los manglares. Incluso, parte de esos materiales termina atrapada en las redes que utilizan para sus faenas. Los trabajadores del sector indicaron que, pese al tiempo que llevan en la zona, no recuerdan la última ocasión en que alguna autoridad acudió para realizar labores de saneamiento en este delicado entorno natural.

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“La basura se ve flotando luego en el agua. A veces es un montoncito de buen tamaño, pero no se debe esperar a que crezca y convierta la laguna en un basurero, porque además de ser una biosfera, también es nuestro lugar de trabajo”, mencionó el pescador conocido como “El Foga”.

El sistema lagunar Chacmuchuch, con una extensión de 30 mil 301 hectáreas, constituye un ecosistema de gran relevancia en el norte del estado. Desde hace décadas es un Área Natural Protegida (ANP) estatal, aunque actualmente se encuentra bajo resguardo y conservación del Gobierno federal. A esta superficie protegida se suma la denominada Laguna del Manatí, compartida entre los municipios Isla Mujeres, en su zona continental y Benito Juárez.