Amplían recinto portuario de Isla Mujeres de 6.8 a 61.4 hectáreas

Las secretarías de Marina-Armada de México y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitieron el acuerdo que modifica la ampliación del recinto portuario de Isla Mujeres, para pasar de un área total de 68 mil 526 metros cuadrados a una extensión de 614 mil 707 metros cuadrados.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra signaron el acuerdo mediante el cual se autoriza a la Marina a mantener el control de las operaciones y construcciones portuarias.

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Al respecto, el director general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Vagner Elbiorn Vega, destacó que, con la publicación oficial, la superficie representa un incremento de 546 mil 180.8837 metros cuadrados.

Con la nueva delimitación, 562 mil 066 metros cuadrados corresponden al área de agua y 52 mil 640 a la zona de tierra. En términos más sencillos, el recinto pasa de aproximadamente 6.85 a 61.47 hectáreas.

El perímetro terrestre sobre la avenida Rueda Medina se extiende desde los límites de Playa Centro hasta la zona de la Salina Grande, mientras que hacia el mar abarca una distancia equivalente a la superficie ocupada por la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

El funcionario destacó que no se trata únicamente de un aumento territorial, sino de contar con una delimitación oficial, precisa y sustentada técnicamente. Esto permite tener mayor certeza sobre el espacio que integra el recinto y facilita una administración más ordenada.

Además, genera mejores condiciones para planear infraestructura y servicios portuarios, así como fortalecer la conectividad marítima de Isla Mujeres, fundamental para residentes, trabajadores, turistas y visitantes.

Dijo que una mejor planeación portuaria contribuye al desarrollo de actividades como turismo, comercio y servicios. También permite una mayor coordinación entre las autoridades con competencia en las diferentes áreas del recinto.

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“Para Apiqroo representa una base territorial clara para fortalecer la administración, operación, conservación y aprovechamiento del puerto. Posterior a esta declaración de recinto portuario, las superficies rectificadas y avaladas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estarán disponibles para que sean solicitadas por la Apiqroo en el sexto addendum, es decir, el documento legal que se adjuntará al contrato respectivo”.

Sin embargo, el Artículo Segundo transitorio publicado en el DOF señala que “las concesiones, permisos y autorizaciones otorgados a favor de terceros con anterioridad a la entrada en vigor de este acuerdo continuarán surtiendo sus efectos en los términos y condiciones celebrados hasta la conclusión de su vigencia”. Es decir, quienes cuenta.