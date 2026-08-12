Ángel Aguirre es vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa; seguirá preso en el Altiplano

El exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas, como parte de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

La resolución fue tomada por un juez de Control después de analizar los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) y los datos presentados por la defensa del exmandatario. Aguirre permanecerá bajo prisión preventiva mientras continúa el procedimiento penal.

La FGR había informado previamente que formuló imputación contra un exgobernador de Guerrero y obtuvo la medida de prisión preventiva dentro de la investigación relacionada con el caso.

¿Por qué vincularon a proceso a Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa?

La acusación de la Fiscalía sostiene que Aguirre habría tenido participación en el presunto ocultamiento de información relacionada con los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con unos videos captados por cámaras instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala. La Fiscalía indaga si ese material llegó a manos del entonces gobernador y qué ocurrió posteriormente con las grabaciones.

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Durante la audiencia, la defensa presentó 31 datos de prueba con el objetivo de desacreditar la versión que ubica a Aguirre recibiendo esos videos la noche del 29 de octubre de 2014.

Entre los testimonios presentados se encuentra el de Felipe Martín Ornelas Rebollo, excoordinador de Seguridad y Transporte Aéreo de Guerrero, quien señaló que ese día Aguirre se encontraba en la Ciudad de México para reunirse con Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación.

La defensa sostuvo que el exgobernador regresó posteriormente por carretera a Chilpancingo y llegó alrededor de las 23:00 horas, por lo que rechazó que pudiera haber recibido las grabaciones a las 20:30 horas, como establece otro testimonio incluido en la investigación.

¿Ángel Aguirre seguirá en prisión?

Sí. El juez determinó mantener la prisión preventiva oficiosa, por lo que Aguirre permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como penal del Altiplano, en el Estado de México.

Además, la autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que tanto la Fiscalía como la defensa podrán presentar nuevos elementos.

La decisión judicial significa que existen datos suficientes para continuar con el proceso penal, pero no representa una sentencia ni determina todavía la responsabilidad penal del exgobernador.

‼️JUEZ FEDERAL VINCULA A PROCESO AL EXGOBERNADOR ANGEL AGUIRRE POR EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA ‼️ pic.twitter.com/BPoqw63J4c — Noticias Guerrero Hoy (@NoticiasGroHoy) August 12, 2026

¿Cuándo fue detenido Ángel Aguirre?

Aguirre fue detenido el 6 de agosto de 2026 en Tepotzotlán, Estado de México, como resultado de nuevas actuaciones de la FGR derivadas del reanálisis de las investigaciones del caso Ayotzinapa.

Ese mismo día, la Fiscalía informó oficialmente que había formulado imputación y obtenido prisión preventiva contra un exgobernador de Guerrero.

La nueva etapa judicial se produce mientras continúan abiertos distintos procedimientos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mantenido bajo análisis asuntos vinculados con la investigación y con la creación de mecanismos para esclarecer el caso Iguala.

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